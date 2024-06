Assetto Corsa EVO, tra modalità carriera e VR, la nostra intervista a Marco Massarutto di KUNOS Simulazioni

C'è grande attesa per Assetto Corsa EVO, il nuovo simulatore di guida realizzato dal team italiano di KUNOS Simulazioni in arrivo nel 2024 e per questo abbiamo Pierpaolo Greco, Francesco Serino e Alessio Pianesani hanno approfittato dell'intervista con Marco Massarutto, uno dei due fondatori dello studio, per carpire quante più informazioni possibili. Com'è andata? Scopritelo nel video dell'intervista che trovate qui sotto.

Lungo il corso di questa chiacchierata sono stati toccati molti argomenti interessanti, come ad esempio come si sta evolvendo il panorama dei giochi di guida e dove si ponte una serie come Assetto Corsa, che negli anni è riuscito a conquistare un grande bacino di pubblico, superando anche le aspettative dello studio. A tal proposito abbiamo scoperto che circa il 40% dei giocatori totali provengono da console, a dimostrazione di come anche in questa frangia di mercato ci sia grande richiesta per delle vere simulazioni di guida.

Si è parlato anche della crescita di KUNOS Simulazioni dopo il grande successo ottenuto con Assetto Corsa e Assetto Corsa Competizioni, con l'organico che nel tempo è aumentato, pur rimanendo comunque contenuto per portare avanti in maniera coesa la visione del team. Pensate parliamo di 32 sviluppatori, il 95% dei quali che lavorano da remoto.