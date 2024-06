Ci sono già 6 giochi confermati per Xbox Game Pass a luglio, tra cui Frosftpunk 2

Siamo ancora in attesa di scoprire le novità in arrivo su PC e Xbox Game Pass nella seconda metà di giugno, ma intanto possiamo già farci un'idea del luglio rovente che attende gli abbonati, e non solo per via delle temperature estive. Infatti, ci sono già 6 giochi confermati in arrivo sul servizio il prossimo mese, alcuni anche piuttosto interessanti. Vediamo l'elenco completo con tanto di date:

Le novità di luglio, in attesa della line-up completa

Andando in ordine di uscita, il 16 luglio arriverà Flock è un rilassante gioco multiplayer cooperativo dove i giocatori impersonano dei pastori volanti che dovranno far pascolare delle adorabili creature volanti in un mondo colorato e vibrante ricco di paesaggi fantastici e strambe creature. Lo stesso giorno debutterà sul Pass anche Magical Delicacy, un platformer in pixel art in cui esploreremo un mondo magico per raccogliere ingredienti con cui dare vita a fantasiose pietanze.

La metropoli che gestiremo in Frostpunk 2

Proseguiamo il 18 luglio con Dungeons of Hinterberg, un action GDR in cui esploriamo una versione fantasy delle Alpi austriache, dove esplorare in lungo e in largo dungeon pieni di nemici, puzzle e sfide da affrontare rappresenta la vacanza perfetta per la protagonista Luisa. Lo stesso giorno arriverà anche Flintlock: The Siege of Dawn, un action RPG che strizza al genere dei souls-like, ma senza abbracciarne tutti gli stilemi, e in cui guideremo l'umanità sull'orlo dell'estinzione contro un esercito di non morti.

Il 19 luglio sarà il turno di Kunitsu-Gami: Path of the Goddess un action realizzato da Capcom e ispirato al folklore giapponese che ci ha lasciato delle ottime impressioni dopo averlo provato in occasione della Summer Game Fest. Infine, il 25 luglio arriverà su PC Frostpunk 2, il secondo capitolo della serie gestionale in cui dovremo guidare una metropoli affamata di risorse in uno un mondo trasformato in un deserto ghiacciato a causa di una calamità naturale.