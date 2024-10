L'SSD NVMe fanxiang da 512GB a 4TB sono in sconto con la Festa delle Offerte Prime di Amazon

Con la Festa delle Offerte del Prime Day di Amazon troviamo numerose promozioni anche per i componenti per PC. Se cercate un SSD economico allora gli SSD NVMe PCIe Gen3 fanxiang con capacità di lettura fino a 3500 MB/s, con quello da 2TB in particolare che viene proposto con uno sconto del 33%. Se siete interessati, trovate la pagina del prodotto a questo indirizzo oppure cliccando sul box sottostante. L'SSD da 2 TB viene proposto a 99,73 euro, anziché il prezzo standard di 150 euro, con un risparmio di circa 50 euro. Quello da 1 TB scende da 75 euro a 52,33 euro, mentre quello da 4 TB passa da 299 euro a 216,58 euro, con un risparmio di circa 82 euro.