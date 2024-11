Indiana Jones e l'Antico Cerchio svela tante caratteristiche su puzzle, combattimenti, espansione e altro

Per esempio, MachineGames ribadisce sostanzialmente come l' inquadratura in prima persona sia stata scelta perché "è la migliore" e si adatta bene anche nelle fasi di spostamento, in particolare con l'utilizzo della frusta, pur facendo intervenire la terza persona soprattutto nelle scene d'intermezzo.

Vi rimandiamo al video riportato qui sotto perché si presenta, come da tradizione, molto divertente e interessante, andando a toccare un'enorme quantità di argomenti ma anche scherzando con gli sviluppatori sulla nuova produzione in arrivo su PC e Xbox il 9 dicembre, ma intanto è possibile anche trarre numerose informazioni al riguardo.

Tanti dettagli interessanti sul nuovo Indiana Jones

I director hanno inoltre riferito che Indiana Jones e l'Antico Cerchio ha livelli di difficoltà differenziati per i puzzle e per i combattimenti: l'opzione "Adventure" si concentra sulla complessità degli enigmi, mentre quella "Action" su quella dei combattimenti e dello stealth, con impostazioni separate.

Andersson ha anche spiegato che il gioco non contiene una modalità fotografica, nonostante la macchina fotografica di Indiana Jones si un oggetto indispensabile durante tutta l'avventura.

Gli sviluppatori hanno riferito che il gameplay si basa molto sull'improvvisazione e la capacità di utilizzare oggetti trovati nello scenario o presi dai nemici per affrontare diverse situazioni in varie maniere, e che credono molto nell'autonomia e nella capacità decisionale del giocatore come un elemento importante della meccanica di gioco.

Hanno poi confermato che si tratta del gioco più grande mai fatto da MachineGames finora, comprensivo peraltro di circa 4 ore di scene d'intermezzo puramente narrative. Su questo fronte, anche la prima espansione annunciata, intitolata L'Ordine dei Giganti, fornirà una ulteriore aggiunta importante alla storia visto che si presenta come un elemento narrativo aggiuntivo di una certa importanza e dimensione.

Per il resto, consigliamo di guardare l'intervista perché risulta particolarmente godibile, anche per il tono umoristico che viene mantenuto per la maggior parte del tempo e per come Torvenius e Andersson stanno al gioco rispondendo con il giusto piglio. Ieri abbiamo visto un nuovo video approfondimento che ha mostrato alcune sezioni di gameplay inedito, mentre ricordiamo che Indiana Jones e l'Antico Cerchio sarà disponibile dal 9 dicembre su PC e Xbox, anche direttamente su Game Pass.