La smart TV Hisense QLED da 43 pollici in 4K è un perfetto televisore a prezzo budget in sconto su Amazon

Se siete in cerca dei prodotti migliori durante gli sconti del Black Friday 2024 di Amazon Italia, un ottimo modo è verificare quali sono quelli più venduti sulla piattaforma. Se siete in cerca di un computer portatile, tra i dispositivi più venduti vi è la smart TV Hisense QLED da 43 pollici in 4K. Se siete interessati al prodotto, potete trovarlo tramite il box che vedete qui sotto, oppure tramite questo link . Il prezzo consigliato secondo quanto indicato da Amazon - che si occupa anche della spedizione - è 399€. Il prezzo attuale non è il più basso di sempre.

Le caratteristiche della smart TV Hisense QLED

La smart TV Hisense QLED in promozione è da 43 pollici e propone uno schermo in 4K (3840x2160). Misura 963 mm in larghezza e 611 mm in altezza, contando anche i piedini. La profondità è di 223 mm. Nella confezione sono inclusi il telecomando e la batteria dedicata. Questo televisore pesa 7,8 kg.

Le dimensioni esatte della smart TV di Hisense

L'audio supporta Dolby Atmos. Dispone di due uscite USB, tre uscite HDMI 2.0, l'uscita per le cuffie, l'antenna, AV ed ethernet per collegare il televisore a internet e usare le app supportate, come Netflix, Youtube, Prime Video, Disney Plus, Rai Play e non solo. Non manca poi la modalità gioco per le vostre sessioni di gaming.