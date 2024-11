Indiana Jones e l'Antico Cerchio protagonista di una nuova video intervista con frammenti di gameplay inediti

Una caratteristica su cui gli sviluppatori si concentrano particolarmente è il "feeling" da Indiana Jones che caratterizza il gioco, il quale riesce a presentarsi effettivamente come una tipica avventura del personaggio di Spielberg/Lucas ma da vivere in prima persona.

Per l'occasione, il creative director Axel Torvenius e il design director Jens Andersson rispondono a diverse domande relative al gioco in questione, passando in rassegna diversi aspetti che vanno dalla rappresentazione dei personaggi e delle atmosfere tipiche della serie cinematografica agli elementi del gameplay.

Microsoft ha pubblicato un nuovo video approfondimento su Indiana Jones e l'Antico Cerchio , un "Deeper Dive" come viene chiamato in questo caso, con un' intervista agli sviluppatori che scava un po' più a fondo nel gioco in arrivo su PC e Xbox e mostra anche alcune scene di gameplay inedite .

Come un film della serie, ma in prima persona

Come spiegato dagli sviluppatori, la costruzione delle ambientazioni e dei livelli è partita proprio da un attento studio delle scenografie dei film, incentrandosi in particolare sul primo, Indiana Jones e i Predatori dell'Arca Perduta, preso un po' come paradigma principale.

La scelta della palette di colori, degli elementi da mettere in scena, degli effetti hanno fatto parte degli studi di MachineGames, oltre ovviamente alle questioni legate alla scrittura della scenografia e delle soluzioni di gioco.

Per quanto riguarda la messa in scena, il team si è avvalso anche di un direttore della fotografia che ha lavorato direttamente sul gioco e anche durante le sessioni di motion capture, in modo da catturare al meglio l'essenza degli originali, anche negli elementi più piccoli come l'animazione dei pugni o il modo in cui si sviluppano gli incontri.

L'audio ha avuto altra attenzione, con il recupero delle musiche classiche della serie e anche di alcuni effetti tipici dei film, tra i quali compare anche il celebre "Wilhelm Scream", diventato una sorta di leggenda nel cinema.

MachineGames ha inoltre insistito sul fatto che Indiana Jones e l'Antico Cerchio è sostanzialmente un'avventura, dunque richiede il ragionamento prima di tutto, consentendo di affrontare le situazioni in maniera diversa. Ad esempio, particolare attenzione è stata riposta nella possibilità di raccogliere oggetti diversi e usarli all'occorrenza, spesso presi anche dai nemici, considerando peraltro che le munizioni per le armi da fuoco si trovano in quantità molto limitata nel gioco.

Indiana Jones e l'Antico Cerchio ha la data di uscita fissata per il 9 dicembre 2024 su PC e Xbox Series X|S e arriverà nella prossima primavera su PS5: di recente ne abbiamo visto un altro lungo video approfondito, tra enigmi e avventura, che ha spiegato qualcosa di più di questo titolo, dopo il provato pubblicato alla fine di ottobre.