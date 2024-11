Ora potete votare per i The Game Awards dentro Fortnite, con un Geoff Keighley Virtuale

I The Game Awards 2024 si stanno avvicinando. Come saprete si terranno nella notte del 12 dicembre. L'edizione di quest'anno ha però portato diverse novità, come la specificazione di poter votare anche per DLC e Stagioni come se fossero dei giochi completi e la possibilità di votare per una categoria direttamente dentro Fortnite , guidati oltretutto da un Geoff Keighley virtuale . Se non lo sapeste, Keighley è il patron dell'evento, che organizza e presenta ogni anno.

Eventi negli eventi

Spieghiamo meglio. Studio 568 ha creato un'isola di Fortnite dedicata all'evento. Qui i giocatori possono votare per la migliore isola di Fortnite del 2024. Geoff Keighley è presente sotto forma di un avatar creato con MetaHuman, il tool di Epic Games per la creazione di personaggi virtuali. Keighley è volato fino in Inghilterra per farsi scansionare e inserire nel gioco.

The Game Awards Vote in Fortnite, com'è chiamato il tutto, è un mondo hub dal quale è possibile visitare le isole di dieci autori in lizza per il premio Best Fortnite Island 2024. Il vincitore sarà annunciato durante i The Game Awards 2024. Per votare c'è tempo fino all'11 dicembre 2024.

A condire il tutto c'è anche un mappa dedicata ai The Game Award in cui i giocatori possono sparare a dei bersagli, sbloccando armi sempre più potenti round dopo round. Per visitare l'isola potete usare il codice 0853-1358-8532.

Keighley ha dichiarato che l'evento dentro Fortnite è un prototipo per quello che i The Game Awards potrebbero diventare in futuro: "Immaginate un giorno in cui potremo annunciare un nuovo gioco, con lo schermo che si aprirà e voi potrete saltare nel gioco stesso per giocare a una breve demo!".

Per il resto, vi ricordiamo che noi di Multiplayer.it seguiremo l'evento in diretto commentando tutti i premi e gli annunci, con le modalità che vi abbiamo comunicato.