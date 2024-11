I media del Canada contro OpenAI: richiesto un risarcimento miliardario

I media canadesi hanno denunciato l'uso non autorizzato dei loro articoli per addestrare i modelli di intelligenza artificiale di OpenAI.

La battaglia legale tra le aziende di intelligenza artificiale e le testate giornalistiche continua ad intensificarsi. Questa volta, alcune delle più grandi testate canadesi, tra cui National Post, Toronto Star, The Globe and Mail, CBC/Radio-Canada e The Canadian Press, hanno intentato una causa contro OpenAI. La denuncia, riportata da Reuters, accusa la società di aver utilizzato "in modo inappropriato e illegale" i loro articoli per addestrare i modelli come ChatGPT, violando i diritti d'autore senza autorizzazione né compensazione.

La richiesta di risarcimento miliardario Secondo i querelanti, OpenAI avrebbe utilizzato i loro contenuti giornalistici a scopo commerciale, sostenendo che ciò costituisce una violazione diretta della proprietà intellettuale. La denuncia chiede un risarcimento fino a 20.000 dollari canadesi per ogni articolo utilizzato, una cifra che potrebbe raggiungere miliardi di dollari in caso di condanna. Inoltre, le testate chiedono un'ingiunzione per impedire a OpenAI di utilizzare i loro contenuti in futuro. L'app ChatGPT per mobile. La posizione dei media è chiara: "Il giornalismo è nell'interesse pubblico. L'utilizzo dei nostri articoli da parte di OpenAI per scopi commerciali non lo è. È illegale," ha dichiarato Postmedia, proprietario del National Post. OpenAI, invece, si è difesa sostenendo che l'utilizzo dei contenuti rientra nel concetto di "fair use", una dottrina che consente l'uso non autorizzato di materiali protetti da copyright in determinati contesti.