Stranger Things 5: le riprese sono pronte a partire il prima possibile

"Siamo impegnati su diversi fronti perché abbiamo anche lo spettacolo teatrale in apertura a Londra presto, è tutto fantastico", ha riferito il producer, spiegando che comunque sono tutti "pronti ad andare avanti, sia il nostro cast che la nostra crew", spiegando peraltro come il ritorno al lavoro sia particolarmente atteso da tutti perché in molti hanno gli stipendi bloccati da quando è iniziato lo stato di agitazione.

Il lungo sciopero sembra essere finito

Stranger Things, il cast in foto

Lo sciopero di sceneggiatori, autori e operatori vari, promosso dai sindacati SAG-AFTRA e WGA, si è protratto per quasi cinque mesi ma la questione dovrebbe essersi risolta con un nuovo accordo, almeno per quanto riguarda gli sceneggiatori.

Restano varie questioni ancora da risolvere, per cui rimane un clima di incertezza in tutto l'ambito in questione, ma intanto i lavori su Stranger Things: Stagione 5 sembrano pronti a ripartire e ora si attendono aggiornamenti sulla possibile uscita. Di recente abbiamo saputo che Linda Hamilton è entrata a far parte del cast della serie Netflix.