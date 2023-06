Stranger Things, Stagione 5: Linda Hamilton entra nel cast della serie Netflix

Linda Hamilton entrerà nel cast della Stagione 5 di Stranger Things: lo ha annunciato Netflix nel corso dell'evento Tudum, aggiungendo che il ruolo dell'attrice sarà molto importante nell'ambito degli eventi che andranno a concludere la storia dello show.

Sebbene lo sciopero degli sceneggiatori abbia rallentato la produzione di Stranger Things 5, i progetti per l'ultima stagione della serie procedono e l'ingaggio della Hamilton appare del tutto coerente con quanto fatto finora dai Duffer Brothers sul piano degli omaggi al cinema degli anni '80.

Parliamo infatti dell'iconica interprete di Sarah Connor nei primi due capitoli della saga di Terminator e nel recente Terminator: Destino Oscuro, pellicola che purtroppo non è stata in grado di rivitalizzare il franchise.

Come detto, la Stagione 5 sarà l'ultima per Stranger Things e andrà a concludere una trama che alla fine della quarta stagione ha posto le basi per uno scontro a viso aperto fra Undici, i suoi amici e la forza malvagia che minaccia di distruggere Hawkins.

Ad ogni modo, è già stata rivelata l'intenzione da parte di Netflix di produrre uno o più spin-off dello show, sebbene al momento i piani in tal senso siano ancora avvolti dal mistero e non è dato sapere chi saranno i protagonisti.