Questo aspetto può essere visto anche come un punto debole dai tradizionalisti, ma bisogna considerare che su smartphone c'è sicuramente un maggiore spazio di manovra per produzioni di questo tipo, motivo che spinge gli sviluppatori indie in questa direzione anche al di là dei limiti oggettivi delle piattaforme nell'accogliere determinate tipologie di gameplay. La semplificazione applicata al sistema di controllo è evidente, ma non ha impedito agli sviluppatori di effettuare comunque un certo studio nella progettazione dei livelli, che risultano comunque in grado di offrire delle sfide interessanti.

Il sito ufficiale del team Neutronized descrive lo studio come specializzato nel "creare giochi classici con un tocco moderno", e in effetti è proprio quello che troviamo in Super Cat Tales: PAWS, visto che sembra proprio di trovarsi di fronte a un vecchio platform ma che si gioca come un moderno titolo per piattaforme mobile.

Difficile pensare che il recupero di forme desuete come quella del platform classico possa arrivare dall'ambito mobile, ma la recensione di Super Cat Tales PAWS dimostra proprio questo. Certo, si tratta di un gameplay modificato e adattato per funzionare al meglio con il touch screen, ma tra le forme semplici, geometriche e pulite del mondo di gioco è possibile scorgere qualcosa della magia di un genere che ha praticamente costruito l'universo videoludico tra gli anni '80 e '90. È un lontano riflesso della brillantezza dei grandi classici, intendiamoci, ma lo spirito che emerge sembra quello dei giochi a piattaforme minori che si potevano trovare su piattaforme mitologiche come NES, PC Engine, Mega Drive e Super Nintendo, in un periodo in cui questa sembrava essere il genere principale.

Platform tra classico e moderno

Super Cat Tales: PAWS sembra uscito dall'epoca d'oro dei platform, come grafica

La storia parla degli eroici gatti del team PAWS che, in qualità di agenti segreti, si ritrovano in missione per salvare Neko Land da qualche oscura minaccia. Insomma, un pretesto come un altro per introdurre dei gatti come protagonisti di una bizzarra avventura tra piattaforme, all'interno di ambientazioni diverse e con livelli raggiungibili da una mappa generale, come si conviene al canone classico del genere. Super Cat Tales PAWS è in effetti il terzo capitolo di una serie iniziata nel 2016 con Super Cat Tales e proseguita con il relativo seguito, dunque PAWS si pone in un certo senso come una sorta di spin-off. La struttura è comunque praticamente la stessa: si tratta di attraversare vari livelli irti di ostacoli e nemici, cercando di raggiungere indenni il traguardo e al contempo raccogliere i vari collezionabili sparsi per gli scenari. Al di là dell'abilità di base tra piattaforme e combattimento, proprio la raccolta degli oggetti scatena gli elementi più complessi e interessanti del level design, fornendo dunque diversi livelli di lettura per ogni livello, che può essere affrontato con diversi gradi di sfida.

Il sistema di controllo è la cosa che allontana maggiormente Super Cat Tales PAWS dalla tradizione più classica del platform, essendo stato studiato interamente per funzionare al meglio con il touch screen. Con brevi tocchi ai bordi dello schermo indirizziamo il gatto in una direzione o nell'altra, camminando o correndo in modo da ampliare il raggio dei salti e colpire con violenza i nemici.

Super Cat Tales: PAWS ha anche una mappa in stile classico

Proprio il salto, elemento fondamentale del genere a piattaforme, è qui semplificato attraverso un sistema semi-automatico: la soluzione potrebbe risultare mortificante per i grandi appassionati del genere, ma è in effetti ben implementata nel contesto mobile, simile d'altra parte a quanto fatto dalla stessa Nintendo con il suo Super Mario Run. Rimane, in definitiva, un sistema semplificato che limita un po' il controllo diretto del protagonista e lo allontana dalle tradizioni classiche, ma che risulta comunque funzionale a questo tipo di fruizione.

A proposito di costrutti puramente mobile, segnaliamo che Super Cat Tales: PAWS è distribuito come free-to-play con la presenza di pubblicità, ma è possibile eliminare gli spot effettuando lo sblocco per 5,99 euro che, di fatto, rende il gioco un vero e proprio premium con prezzo finito.