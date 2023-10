F1 Manager 2023: vendite deludenti, Frontier costretta a nuovi licenziamenti

Non è ancora noto quanti dipendenti saranno colpiti dal taglio di personale, ma si prospetta una manovra piuttosto pesante per una compagnia di dimensioni non enormi com Frontier Developments, che prospetta di ridurre i costi operativi annuali di circa il 20%.

In una comunicazione rivolta agli investitori, il team ha comunicato di avere intenzione di "riconcentrarsi sui suoi punti di forza specifici, dopo un periodo di performance deludenti in termini finanziari e di condizioni sempre più difficili dell'industria in generale".

Frontier effettuerà una riorganizzazione interna

F1 Manager 2023 non ha raggiunto i risultati sperati

L'intenzione è dunque di diminuire le spese e cercare di tornare ai profitti, ma questo richiederà una riduzione di personale che non potrà essere compensata, almeno in un primo periodo, da nuove assunzioni.

In ogni caso, il team britannico fondato da David Braben ha riferito di continuare con i programmi già stabiliti, a partire dal lancio di Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin fissato per il 17 novembre 2023, che non dovrebbe ricevere contraccolpi dalla nuova manovra. Ci sarà comunque da effettuare una revisione interna per scegliere come proseguire in futuro, ha spiegato la compagnia che in precedenza ha sviluppato Elite Dangerous e Zoo Tycoon, tra i tanti altri titoli.

F1 Manager non ha raggiunto i risultati previsti e non è la prima volta che accade: F1 Manager 2022 era finito al di sotto del target, portando a un calo nel valore delle azioni del 40%, e anche F1 Manager 2023 sembra essere andato in maniera simile.