One Piece: il cosplay di Nami di likeassassin colpisce nel segno

One Piece è diventato più popolare che mai grazie alla trasposizione lieve action lanciata alcune settimane fa nel catalogo di Netflix, che a dispetto delle basse aspettative e riuscita ad attirare milioni di spettatori, tra vecchi e nuovi fan. La ciurma di Cappello di Paglia è molto popolare anche su Instagram, dove non è affatto difficile incappare in qualche cosplay di ottima fattura. Tra questi oggi vi proponiamo il cosplay di Nami realizzato da Christina Volkova, conosciuta come likeassassin sui social.

Nami di certo non ha bisogno di grandissime presentazioni, considerando che parliamo di uno dei personaggi centrali di One Piece, nonché uno dei più apprezzati in ambito di manga e anime. Entra a far parte della ciurma di pirati di Luffy come navigatrice e il suo sogno è di disegnare le mappe di tutto il mondo. Pur non potendo vantare grande forza fisica e abilità in battaglia, Nami se la cava sempre grazie alla sua grande astuzia e il suo bastone magico con il quale può controllare il clima e scagliare fulimini sui nemici.

Il cosplay di likeassassin si basa sulla versione di Nami dopo il salto temporale di due anni che avviene a circa metà della storia di One Piece, caratterizzato da una folta chioma pel di carota e l'iconica accoppiata jeans e bikini, la più gettonata anche tra i cosplayer. Il risultato è ottimo, come possiamo vedere negli scatti qui sotto.