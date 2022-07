What If...?, annunciata la stagione 2 della serie Marvel su Disney+

La stagione 2 di What If...? è appena stata annunciata ufficialmente al San Diego Comic-Con 2022. La serie Marvel farà il proprio ritorno sulla piattaforma streaming Disney+ all'inizio del 2023.

Dopo il successo della prima stagione (ecco i cinque episodi migliori di What If...?, a proposito), lo show animato vedrà la comparsa di personaggi come Hela e Shang-Chi, ma anche Red Guardian, Yelena Belova, Kate Bishop, Ikaris e una versione alternativa dell'agente Jimmy Woo. Tornerà inoltre Captain Carter.

"Con la seconda stagione di What If...? resteremo fedeli a una struttura antologica con storie completamente inedite, un sacco di divertimento, nuovi eroi e una maggior quantità di materiali legati alla Fase 4 rispetto a ciò che abbiamo potuto fare con i primi episodi", ha dichiarato l'autore A.C. Bradley tempo fa.

"Contiamo di poter inserire personaggi provenienti da Eternals, Shang-Chi e Black Widow. La cosa divertente di What If...? è che possiamo esplorare l'intero multiverso, dunque proveremo a spingerci il più in là possibile."