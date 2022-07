The Last of Us Parte 1, oltre 1,5 milioni di visualizzazioni per il nuovo video

Il nuovo video di The Last of Us Parte 1 pubblicato stamattina da Sony ha totalizzato oltre 1,5 milioni di visualizzazioni in meno di ventiquattro ore, a dimostrazione di quanto questo remake sia atteso.

Come avrete letto, diversi utenti si sono lamentati per le animazioni riciclate e le poche novità di The Last of Us Parte 1, e sembra che il filmato in questione si ponga come una sorta di risposta a queste polemiche, con un'enfasi su ciò che di nuovo troveremo nel gioco.

Le sequenze lasciano poco spazio a dubbi: è chiaro ed evidente il modo in cui il remake è stato migliorato su PS5, e sebbene gli eventi della campagna o le dimensioni degli scenari non cambino, la voglia di rigiocare l'avventura di Joel ed Ellie è comunque tanta.

Insomma, per il momento i numeri sembrano dare ragione a Sony e a Naughty Dog, che hanno voluto donare a The Last of Us una nuova forma e avvicinare il gioco dal punto di vista tecnico e artistico a quanto visto nel sequel.

La verifica concreta del successo di questa operazione l'avremo però solo il 2 settembre, quando The Last of Us Parte 1 farà il proprio debutto nei negozi.