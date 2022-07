NieR: Automata, il cosplay di 2B di nato_mitsu sconvolge per la sua perfezione

nato_mitsu è una cosplayer particolare, dedita com'è all'universo di Yoko Taro. In particolare ama NieR: Automata, verso cui si riversano buona parte dei suoi sforzi, come in questo cosplay di 2B, in cui ha raggiunto un livello di perfezione sconvolgente.

Come potete vedere, siamo di fronte a un'opera d'incomparabile maestria, sia nel costume, realizzato in maniera praticamente perfetta, sia per come è stata studiata la fotografia, che magnifica le caratteristiche del personaggio, mostrandolo in un posa dinamica e decisa, che ne esalta le doti combattive, ma senza rinunciare alla sua classe innata.

nato_mitsu di suo, ormai indossa i panni di 2B da molto tempo ed è perfettamente a suo agio nel personaggio, che è diventato quasi una sua seconda pelle.

2B è uno dei personaggi principali di NieR: Automata, uno dei capolavori della generazione PS4. Racconta un'intricata storia di cyborg che combattono contro dei robot per dei motivi che vengono spiegati nel corso del gioco. Parliamo anche del gioco più venduto in assoluto di Yoko Taro, autore molto amato.