Cosa giocherete questo weekend? Domandarselo sembra quasi un'assurdità in questo caldo fine settimana di luglio, ma la realtà è che ci sono state tante uscite interessanti negli ultimi giorni, tali che vale la pena farci un pensierino.

Si comincia con l'avventura narrativa As Dusk Falls (recensione), realizzata da un ex Quantic Dream. Il titolo di Interior/Night ha uno stile grafico unico e un grande ritmo, almeno nella prima parte. Se vi piace il genere, fateci un pensierino, anche perché è compreso nell'Xbox Game Pass.

Chi ha l'anima più gattara dovrebbe invece guardare a Stray (recensione), avventura action con protagonista un simpatico micetto. Nonostante le premesse, si tratta di un titolo intenso e drammatico, dallo scenario particolarmente curato. Inoltre, è uno dei giochi più chiacchierati del periodo. Non dura moltissimo, ma vale la pena giocarci.

Chi invece volesse rievocare i tempi in cui l'estate significava passare ore e ore in sala giochi, in barba al mondo esterno, deve sicuramente puntare sulla Capcom Arcade 2nd Stadium (recensione), una raccolta di titoli classici di Capcom, tutti da giocare in spensieratezza, magari insieme a qualche amico.

Ma non finisce qui. Chi possiede Nintendo Switch può puntare su Live A Live (recensione), rifacimento di un vecchio gioco di ruolo giapponese di epoca Super Nintendo, ci proietta in un'epoca distante, che potreste adorare o odiare a seconda delle vostre propensioni.

Insomma, nonostante il periodo, c'è davvero molto con cui sollazzarsi. Questo weekend giocherete a uno dei titoli degli ultimi giorni? O vi dedicherete a recuperare i giochi del backlog? Fatecelo sapere nei commenti.