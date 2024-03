PS5 Pro: nessun sviluppatore ne capisce il senso, per GamesIndustry.biz

Christopher Dring di GamesIndustry.biz ha partecipato alla GDC (evento dedicato agli sviluppatori) e ha affermato che tutte le persone da lui incontrate non hanno idea di quale sia il senso di PS5 Pro, la rumoreggiata console di metà generazione di Sony che pare essere in arrivo nel 2024.

Secondo Dring, i grandi fan di Sony faranno il passaggio a PS5 Pro e questo sarà un vantaggio per Sony. Gli sviluppatori non sono però particolarmente interessati alla questione.

"Gli sviluppatori non sembrano sentirne la necessità, almeno quelli con cui ho parlato", ha rivelato Dring. "Molti ritengono di non riuscire a sfruttare al meglio PS5".

"Un paio di aziende hanno detto che questo non farà crescere il mercato, non sposterà l'ago della bilancia", ha detto Dring. "Questa generazione non sembra nemmeno essere iniziata, figuriamoci se sente il bisogno di un aggiornamento di metà generazione. Che ne dite di mettere in piedi un software originale e che sembri di nuova generazione?".