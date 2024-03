Cassette Beasts: update con multiplayer in arrivo per il simil-Pokémon, data di uscita annunciata

Collegata a questa novità, comparirà l'opzione "Gioca con gli amici", consentendo in questo modo una sorta di matchmaking con l'organizzazione di partite in multiplayer tra utenti che si ritrovano nelle varie liste amici o attraverso un codice di invito.

L'aggiornamento in questione verrà pubblicato il 20 maggio 2024 , e consentirà ai giocatori di unirsi in party ed esplorare insieme il mondo di Cassette Beasts in gruppi composti da massimo otto giocatori, che saranno tutti visibili contemporaneamente nel gioco.

Tante novità e una versione mobile

Cassette Beasts è un RPG con elementi quasi da Pokémon

Sarà possibile giocare in multiplayer cooperativo e competitivo: in quest'ultimo caso si tratta di partite PvP, con la possibilità anche di stabilire regole custom a piacere da parte dei giocatori stessi, cosa che consentirà di personalizzare l'esperienza al massimo.

Il multiplayer cooperativo consente a due giocatori di prendere parte in raid contro Rogue Fusions, oltre a poter scambiare nastri fra loro. Questo aggiornamento è presente in beta su Steam e verrà pubblicato poi il 20 maggio in forma definitiva.

In tale data partirà anche l'evento in collaborazione con Moonstone Island, che include costumi a tema e vari altri elementi di gioco, inoltre il team ha intenzione di portare Cassette Beasts su piattaforme mobile, con ulteriori informazioni che verranno diffuse il mese prossimo. Per conoscere meglio il gioco in questione, vi rimandiamo alla recensione di Cassette Beasts.