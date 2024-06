La versione economica di Apple Vision Pro potrebbe non esserlo così tanto

Il prezzo elevato dell'Apple Vision Pro economico solleva molti dubbi sulla sua convenienza. L'analista Ming-Chi Kuo ha già ridotto le stime di vendita del modello attuale da 800,000-850,000 unità a 400,000-450,000 unità, evidenziando una rapida perdita di interesse da parte dei consumatori. Nonostante il taglio di prezzo, molti potrebbero ancora percepire il dispositivo come un costoso gadget per il consumo di media piuttosto che come uno strumento di produttività comparabile a un iPhone o a un Mac.

Cosa manca a questo Apple Vision Pro economico?

Per mantenere basso il prezzo, Apple dovrà scendere a compromessi, come la riduzione del numero di telecamere, l'assenza della tecnologia EyeSight, display di qualità inferiore e l'utilizzo di un chipset di un iPhone invece che di Mac. Questi compromessi potrebbero non essere ben accolti dagli utenti, specialmente considerando che, con un prezzo simile, potrebbero optare per un iPhone di fascia alta o un MacBook Air con specifiche medie.

Le impostazioni di sistema dell'Apple Vision Pro

La scelta quindi potrebbe essere molto difficile: se il costo di un visore di questo tipo è abbastanza alto da non renderlo competitivo contro gli altri visori in commercio, le funzionalità ridotte potrebbero spingere gli utenti a scegliere i vecchi device come iPhone e Mac (nel caso servisse per lavorare), a discapito di questo nuovo. Ovviamente si tratta di rumor, e solo una conferma potrà darci tutte le informazioni per tirare le somme.