I giochi gratis dell'Epic Games Store del 20 giugno sono ora disponibili, link al download

Come ogni giovedì pomeriggio, Epic Games Store ha messo oggi a disposizione i nuovi giochi gratis del 20 giugno per tutti gli utenti, disponibili per una settimana a partire da oggi. Da ora, i giocatori possono dunque riscattare gratuitamente Freshly Frosted e un pacchetto di contenuti per Rumble Club.

Potrete reclamare i nuovi doni nell'arco di questa settimana, ovvero da oggi fino alle 16:59 di giovedì 20 giugno a questo indirizzo su Epic Games Store. Una volta fatto, questi verranno aggiunti alla libreria e saranno vostri per sempre, proprio come se li aveste acquistati.

Vediamo dunque di che cosa si tratta, ricordando che tutti possono accedere ai regali, attraverso un account Epic Games Store che può essere anche creato gratuitamente.