Epic Games Store ha svelato il gioco gratis del 27 giugno ed è una "edizione completa"

Epic Games Store ha svelato qual è il gioco gratuito del 27 giugno, ovvero quello che potremo scaricare la prossima settimana. Si tratta di Sunless Skies: Sovereign Edition, un gioco di suolo horror roguelite che si fonda sull'esplorazione e la storia.

Come sempre, avremo sette giorni per poterlo reclamare una volta che sarà reso disponibile. Dopo che un gioco gratuito dell'Epic Games Store è stato aggiunto alla libreria, sarà nostro per sempre senza necessità di pagare abbonamenti.