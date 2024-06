Il nuovo trailer di Warhammer 40.000: Space Marine 2 fa una panoramica del gameplay

Un gioco atteso

La descrizione ufficiale ci ricorda lo scenario principale del gioco: vestite i panni del Tenente Titus e combattete i Tiranidi in una guerra galattica senza esclusione di colpi. Continuate la storia del leggendario Tenente degli Ultramarines Demetrian Titus, cento anni dopo gli eventi di Space Marine, e combattete gli infiniti sciami di Tiranidi per difendere l'Imperium. Scatenate le abilità sovraumane e il vasto arsenale di Titus giocando da soli, o insieme a un massimo di due amici, nel ruolo di Tito, Chairon e Gadriel, in una cooperativa drop-in/drop-out senza soluzione di continuità.

Giocate come una delle sei classi giocabili (Tattica, Assalto, Avanguardia, Difesa Pesante, Cecchino e Pesante) nelle modalità "Operazioni" (PvE) e "Eternal War" (PvP) e personalizzatele come volete.

Nella modalità "Operazioni" si possono usare i dati dell'Armeria e l'esperienza guadagnata sul campo di battaglia per potenziare ogni classe. I dati dell'Armeria permetteranno inoltre di livellare le armi dopo ogni missione per sbloccare varianti più potenti e oggetti cosmetici unici. Le armature e le armi ottenute in "Operazioni" saranno disponibile anche in "Eternal War". Perk e potenziamenti non traghetteranno nelle altre modalità.

Infine, a partire dal lancio saranno pubblicate nuove missioni "Operazioni" e mappe PvP, nuovi nemici e nuove armi, tramite aggiornamenti gratuiti per tutti. Faranno invece parte del Season Pass gli oggetti cosmetici, ma non ci saranno microtransazioni.

Prima di lasciarvi vi ricordiamo che Warhammer 40.000: Space Marine 2 uscirà su PlayStation 5, Xbox Series X/S e PC il 9 settembre 2024