Una mod di Fallout 4 aggiunge più di 20 ore di contenuti al gioco

Insomma, se avete bisogno di più Fallout nelle vostre vite e avete la versione PC del gioco , potete scaricare Outcasts and Remnants da Nexus Mods e convivere con il fatto che tra The Elder Scrolls VI, il supporto a Fallout 76 e quello a Starfield, Bethesda potrebbe iniziare a lavorare a pieno regime su Fallout 5 tra tanto, tanto tempo.

Se avete ancora voglia di Fallout 4 , vi consigliamo una mod che aggiunge circa 20 ore di contenuti al gioco . Del resto chissà quando potremo giocare a Fallout 5 e, a dirla tutta, anche la seconda stagione della serie TV, che ha riacceso l'interesse per il mondo creato da Tim Cain, non è proprio vicinissima.

Una grande espansione

Outcasts and Remnants è sostanzialmente una grande espansione, che aggiunge circa 20 ore di contenuti al gioco base. Il titolo completo è Outcasts and Remnants - Quest Mod Plus ed è stata realizzata dal modder Thuggysmurf. La mod include una nuova serie di missioni oltre a nuove ambientazioni, fazioni e compagni, con tutti i dialoghi che sono completamente doppiati in inglese.

Uno scontro durante la mod

Volendo è possibile anche scaricare altre mod compatibili per ampliare l'esperienza: "Project Valkyrie", "Depravity", "Fusion City Rising" e "50 Ways to Die at Dr. Nick's". In questo modo i contenuti extra dovrebbero durarvi per circa 60 ore.

La missione della mod inizia al Bunker B.O.G. costruito in una collina a sud di Oberland Station e cerca di rispondere ad alcune domande lasciate senza risposta dal gioco base. Chiaramente stiamo per darvi delle anticipazioni. Se non volete averne, non leggete oltre.

Se vi siete mai chiesti come i Gunner abbiano ottenuto corazze potenziate e armi al plasma, o se ci fossero membri della Confraternita d'Acciaio insoddisfatti della nomina di Arthur Maxson ad Anziano, la mod vi fornirà qualche ragguaglio, naturalmente in forma non ufficiale.