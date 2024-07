I giochi Transformers di Activision Blizzard ricompaiono su Xbox Store, saranno nuovamente disponibili?

Tra i tanti titoli scomparsi dal mercato, un vuoto particolare hanno lasciato anche i vari giochi sui Transformers pubblicati da Activision Blizzard, i quali hanno subito il delisting negli anni scorsi e non risultano più disponibili da tempo: nelle ore scorse, tuttavia, alcuni di questi sono effettivamente ricomparsi su Xbox Store, facendo pensare che potrebbero essere nuovamente disponibili presto all'acquisto, anche se la questione è dibattuta.

Come segnalato da TFHypeGuy su X, la serie dei Transformers è in effetti ora visibile su Xbox Store, sebbene i giochi non risultino ancora acquistabili. La presenza di questi è facilmente visibile anche con una semplice ricerca sulla versione web di Xbox Store, mentre su Steam questi non risultano al momento visibili.

In ogni caso, su Xbox sono presenti le pagine prodotto, ma i singoli giochi non sono attualmente acquistabili, dunque non è chiaro cosa possa significare questa ricomparsa.