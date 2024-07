Google Pixel Buds A-Series, gli auricolari wireless in offerta su Amazon Italia

Gli auricolari sono un accessorio a dir poco fondamentale, sia per gli allenamenti fuori casa che per l'intrattenimento multimediale durante i viaggi più lunghi. Alla luce di questo Amazon Italia ha ben pensato di proporti le Google Pixel Buds A-Series in offerta con un buon 29% di sconto, consentendoti di risparmiare ben 30 euro a confronto dell'originale prezzo di listino proposto da Google. Se sei interessato ad acquistarle è sufficiente cliccare su questo indirizzo, o in alternativa fare un click sul box immediatamente sottostante. Gli auricolari Google Pixel Buds A-Series sono disponibili nelle colorazioni Celeste, Bianco e Nero all'ottimo prezzo di 69,99 euro, a confronto dell'originale prezzo fissato a 99 euro. Il prodotto è inoltre venduto e spedito da Amazon, per cui potrai usufruire in questo caso del servizio Prime per la consegna in appena un giorno lavorativo.