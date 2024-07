I giochi Gamecube arriveranno su Nintendo Switch Online? Un leak sembra suggerire la possibilità

Il forum richiede la registrazione per vedere i post in questione, e comunque l'indizio risulta particolarmente vago, ma non è da escludere che Nintendo possa ampliare ulteriormente l'offerta del suo servizio in abbonamento con l'aggiunta di una piattaforma come Gamecube, che avrebbe senso riscoprire oggi.

È un'idea che circola da un po' di tempo ma che non ha mai trovato conferma ufficiale, con il catalogo del servizio Nintendo che si è fermato a Nintendo 64 e Game Boy Advance, come piattaforme più recenti. Tuttavia, alcuni utenti su tale forum sembrano indicare la possibilità che qualcosa si stia muovendo, sotto questo aspetto.

Un codice sospetto

L'utente LuigiBlood, in base a quanto riferito, avrebbe scoperto alcuni riferimenti a un controller in stile Gamecube, che potrebbe essere un'iniziativa simile a quelle viste in precedenza da Nintendo.

L'originale controller di Nintendo Gamecube

Il riferimento riguarda infatti un codice identificativo che assomiglierebbe a quelli utilizzati per i controller ufficiali in stile NES, SNES, Nintendo 64 e Sega Mega Drive che Nintendo ha pubblicato sul proprio store per gli abbonati al servizio.

Considerando che questi controller sono stati lanciati proprio per supportare l'arrivo delle rispettive piattaforme all'interno di Nintendo Switch Online, l'idea è che possa esserci un controller in stile Gamecube in arrivo per Nintendo Switch in occasione dell'aggiunta della piattaforma in questione al catalogo.

L'idea è supportata da un altro utente identificato come LiC, il quale confermerebbe la presenza di un tale prodotto con il codice identificativo indicato e simile a quello degli altri controller a tema, dunque restiamo in attesa di eventuali novità sulla questione.