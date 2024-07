The Legend of Heroes: Trails through Daybreak è disponibile da oggi, vediamo il trailer di lancio

The Legend of Heroes: Trails through Daybreak è disponibile da oggi su PC, PlayStation 4, PlayStation 5 e Nintendo Switch, come conferma lo spettacolare trailer di lancio pubblicato per l'occasione dal Nihon Falcom e NIS America.

"Quello di The Legend of Heroes: Trails through Daybreak è un lancio davvero emozionante per noi", ha dichiarato Anne Lee di NIS America nel comunicato stampa ufficiale messo a disposizione in concomitanza con l'uscita.

"Questo gioco è stato acclamato come un nuovo inizio per una serie amata e longeva, dunque sia i nuovi giocatori che i fan della saga potranno godere di un'esperienza JRPG solida e divertente."

Peraltro chi ha giocato alla demo del gioco, pubblicata all'inizio di giugno, avrà la possibilità di trasferire i propri salvataggi sulla versione completa. I salvataggi della demo su PS4 e PS5 sono compatibili con il gioco completo.