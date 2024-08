Indiana Jones e l'Antico Cerchio verrà mostrato in azione all'Opening Night Live della Gamescom

Alla luce di quanto già mostrato da Microsoft, tuttavia, immaginiamo si tratterà di una demo del gameplay per il titolo di MachineGames, che proprio sul fronte delle meccaniche in-game è ancora per lo più avvolto dal mistero.

"Seguite l'Opening Night Live della Gamescom per un nuovo sguardo a Indiana Jones e l'Antico Cerchio martedì 20 agosto, in diretta a partire dalle 20.00 ", ha scritto Keighley, senza specificare che tipo di presentazione sarà.

La storia c'è, le atmosfere pure: e il gameplay?

La presentazione di Indiana Jones e L'Antico Cerchio dello scorso giugno è servita per introdurre i personaggi del gioco, il cattivo di turno e alcune delle ambientazioni che avremo modo di esplorare durante la campagna, ma era composta per lo più da sequenze di intermezzo.

Proprio per questo è lecito supporre che alla Gamescom potremo dare un'occhiata all'effettivo gameplay di questo ambizioso tie-in, che miscela azione in prima persona, combattimenti ed enigmi ambientali per portare sullo schermo le atmosfere tipiche della saga di Indiana Jones.

E chissà, magari in quel di Colonia sarà anche possibile fare chiarezza in merito ad alcune voci legate ai lavori di localizzazione del gioco, che pare stiano incontrando delle difficoltà al punto da mettere a rischio il doppiaggio in italiano e in altre lingue.