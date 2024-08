Indiana Jones e l'Antico cerchio potrebbe non avere il doppiaggio in italiano, i lavori sarebbero fermi

Stando a quanto spiegato dall'utente, di conseguenza "i lavori sul doppiaggio di Indiana Jones e l'Antico cerchio in Germania, Spagna, Italia e Francia sono fermi " e se il problema non verrà risolto in fretta "il gioco potrebbe uscire con i sottotitoli" e doppiaggio in inglese.

Stando a quanto riportato su Reddit da Outside_Flower_5946, un utente che afferma di essere un doppiatore professionista, i lavori sul doppiaggio di Indiana Jones e l'Antico cerchio in varie lingue europee, italiano incluso, sarebbero fermi in quanto molti interpreti si sarebbero rifiutati di firmare il contratto proposto da ZeniMax Media, la compagnia madre di Bethesda, che prevede la concessione dei diritti della voce dei doppiatori per generare linee vocali tramite l'IA , anche in futuri progetti slegati.

Le presunte clausole proposte da ZeniMax

L'utente in questione ha allegato alle proprie dichiarazioni uno screenshot di una parte del presunto contratto proposto da ZeniMax Studios ai potenziali doppiatori di Indiana Jones e l'Antico cerchio, che afferma "Il Performer accetta che l'Editore abbia il diritto e il permesso di utilizzare nuove linee di dialogo (cioè non precedentemente eseguite dall'Esecutore) per il Prodotto che sono generate attraverso una tecnologia di intelligenza artificiale che è stata specificamente addestrata con i materiali ("Dialogo AI")".

Uno scontro in Indiana Jones e l'Antico cerchio

Sempre dall'estratto del contratto, apprendiamo che il doppiatore ingaggiato riceverà compensi differenti in base all'utilizzo dell'IA. Per "un discreto quantitativo di performance IA" si parla di compensi equivalenti a prestazioni orarie o in base alle linee vocali registrate; per un "utilizzo illimitato di performance IA" o per "produzioni aggiuntive", invece, si parla di un "pagamento di un compenso ragionevole negoziato" in precedenza.

"In pratica, stanno chiedendo a me e a tutti gli attori coinvolti quanto vorremmo essere pagati per avere il pieno diritto di clonare e utilizzare le nostre voci senza più chiedere il permesso, senza alcun controllo su ciò che le voci diranno e su come le battute saranno recitate. Siamo più della nostra voce, siamo attori. Stanno cercando di toglierci il lavoro, un lavoro fatto di emozioni, e di farlo fare alla macchina. Se vendiamo le nostre voci ora, domani saremo disoccupati."

Non potendo verificare la veridicità della fonte e delle informazioni condivise, per il momento vi invitiamo a prendere con le pinze queste informazioni, in attesa di comunicazioni ufficiali in merito da parte di Microsoft e ZeniMax.

In passato abbiamo visto un trailer di Indiana Jones e l'Antico cerchio doppiato in italiano, ma ciò non significa che il doppiaggio nella nostra lingua sia già pronto e completo per ogni personaggio. In ogni caso, non è difficile credere che sia tutto vero: del resto SAG-AFTRA, il sindacato dei doppiatori, ha dato il via da pochi giorni a un nuovo sciopero proprio per le preoccupazioni relative all'uso di IA in questo ambito lavorativo.