Sony commenta i licenziamenti di massa in Bungie, spiegandone i motivi in classico stile corporativo

Durante il briefing collegato all'annuncio dei risultati finanziari, Sony ha anche commentato in via ufficiale i recenti licenziamenti di massa avvenuti in Bungie, adottando il più classico e freddo stile corporativo nello spiegare la motivazione dietro agli ingenti tagli di personale.

Dopo aver annunciato i risultati del primo trimestre dell'anno fiscale 2024, che hanno visto vendite in calo per PS5 ma buoni risultati in generale per PlayStation, rispondendo a una domanda specificamente dedicata alla situazione di Bungie, il presidente Hiroki Totoki ha fatto un commento che sembra arrivare dal manuale delle dichiarazioni corporative da adottare in casi come questo.

"Il motivo di questa ristrutturazione è l'ottimizzazione dei costi, della struttura e del portfolio", ha riferito Totoki, "Questi sono i motivi e, inoltre, dobbiamo migliorare l'efficienza del business".