Humble Choice svela i giochi di agosto, ci sono anche Sifu, Gotham Knights e High on Life

Humble Bundle ha svelato e reso disponibili i giochi PC inclusi con il servizio in abbonamento Humble Choice per il mese di agosto . Si tratta di una line-up davvero molto interessante e che include, tra gli altri, anche Sifu e High on Life , due giochi agli antipodi ma che hanno saputo conquistare i favori del pubblico. Meno famosi, ma sicuramente da non trascurare anche l'action adventure in prima persona Blacktail e l'avventura narrativa Universe for Sale.

Cos'è Humble Choice?

Per chi non lo conoscesse, Humble Choice è un servizio che offre al prezzo di 9,99 euro al mese una serie di vantaggi, il più importante rappresentato da una selezione di giochi mensili, che saranno vostri per sempre una volta reclamati tramite delle chiavi per riscattarli su Steam e altri store ufficiali.

Il protagonista di High on Life che imbraccia una delle pistole parlanti del gioco

L'abbonamento include anche l'accesso alla raccolta della Humble Games Collection, ovvero una selezione di titoli pubblicati da Humble Games, per un totale di oltre 50 giochi indie senza DRM. Non è finita qui, gli abbonati hanno diritto a uno sconto fino al 20% (in base al numero di mesi attivi) su Humble Store e coupon di vario genere. È possibile sospendere o annullare l'abbonamento in qualsiasi momento. Il 5% del prezzo dell'abbonamento viene devoluto a un ente benefico differente ogni mese. Questa volta è il turno di uno dei più noti, ovvero il WWF (World Wildlife Fund for Nature).

Che ne pensate, la line-up di questo mese vi interessa? O i giochi inclusi non fanno al caso vostro o li avete già acquistati in passato? Fatecelo sapere nei commenti.