In Fortnite si potranno presto comprare le ricompense dei Battle Pass nel negozio del gioco

Questi, inoltre, diventeranno disponibili nello store solo dopo 18 mesi o più dalla scadenza del Pass Battaglia, dunque ci sarà un limite di tempo entro il quale tali oggetti potranno essere ottenuti solo attraverso il Pass, per poi eventualmente acquistarli nel negozio.

Nel comunicato riguardante "modifiche all'esclusiva degli oggetti nei Pass Battaglia futuri di Fortnite", Epic Games ha annunciato che gli oggetti inclusi nei Pass Battaglia di Fortnite futuri potrebbero diventare acquistabili nel negozio di Fortnite, dunque forse non automaticamente tutti, ma con una selezione applicata.

Epic Games ha annunciato un cambiamento importante alla politica di gestione dei contenuti esclusivi di Fortnite come le ricompense dei Pass Battaglia , consentendo che queste possano essere acquistate presso il negozio interno al gioco, ma solo dopo un certo periodo di tempo rispetto alla loro prima comparsa.

Alcune regole precise sulla questione

Potrebbero peraltro emergere delle variazioni, alla ricomparsa di questi nel negozio: "un oggetto del Pass battaglia potrebbe includere un numero diverso di stili alternativi quando sarà pubblicato sul negozio", si legge inoltre nella comunicazione.

In sostanza, tutti i tipi di oggetti contenuti nelle ricompense dei Pass Battaglia futuri potrebbero arrivare nel negozio dopo 18 mesi dalla loro prima comparsa, ma non è detto che tutti gli oggetti comparsi come ricompense arrivino effettivamente nel negozio.

Inoltre, il numero di stili alternativi inclusi nel Pass Battaglia potrebbe variare ciascuna volta che gli oggetti verranno inseriti nel negozio: "se un oggetto del Pass battaglia arriva sul negozio completo di tutti gli stili alternativi, i giocatori potranno acquistare quelli inclusi nel Pass battaglia o il costume se non lo possiedono".

