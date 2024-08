Il cosplay di Bunny Bulma da Dragon Ball firmato karengwaifu è impeccabile

Passano gli anni, i decenni, ma Dragon Ball tutt'ora è una delle opere giapponesi più popolari e che ha accompagnato intere generazioni. Merito anche delle nuove serie animate e dei videogiochi realizzati da Bandai Namco, come Dragon Ball Daima e Dragon Ball: Sparking! Zero che mantengono viva la fiamma della passione dei fan e ne attirano di nuovi. Noi oggi torniamo a parlarne grazie al cosplay di Bulma in versione coniglietta realizzato da karengwaifu.

Bulma non ha davvero bisogno di presentazioni, dato che si tratta di uno dei personaggi secondari più importanti di Dragon Ball. In una delle tante avventure raccontante nella serie, sarà costretta a indossare un costume da coniglietta, per la gioia dell'arzillo Genio delle Tartarughe, ma anche di tanti fan.