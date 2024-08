PlayStation Plus Extra e Premium, ecco i giochi PS4 e PS5 di agosto

Ad agosto arrivano su PlayStation Plus alcune novità disponibili per gli abbonati di livello Extra e Premium che faranno felici gli appassionati di action RPG: scopriamo i nuovi giochi PS4 e PS5 nel catalogo.

Stiamo vivendo un agosto davvero torrido e Sony ha pensato che l'unico modo per resistere al caldo delle ultime settimane fosse ricorrere a un pizzico di magia; magari quella che caratterizza le ambientazioni fantasy di alcuni fra gli action RPG che approdano questo mese nel catalogo di PlayStation Plus Extra e Premium. Dai mostri di The Witcher 3: Wild Hunt a quelli di Wild Hearts, dalle divinità oscure di Cult of the Lamb alle atmosfere della serie Sword Art Online (che arriva su PS Plus con ben cinque differenti episodi), passando per le gare frenetiche di Ride 5 e l'entusiasmante open world di Watch Dogs 2, scopriamo i giochi PS4 e PS5 che saranno disponibili dal 20 agosto per gli abbonati.

The Witcher 3: Wild Hunt Lo straordinario action RPG firmato CD Projekt RED, approdato originariamente su PS4 e poi aggiornato alla versione PS5 per offrire un'esperienza ancora più spettacolare e suggestiva, The Witcher 3: Wild Hunt ci catapulta nell'affascinante universo narrativo creato da Andrzej Sapkowski, mettendoci al comando dell'infallibile cacciatore di mostri Geralt di Rivia. Dopo le vicende narrate nei primi due capitoli della saga, il witcher si trova impegnato nella ricerca della sua figlia adottiva, Ciri, nel tentativo di fermare l'avanzata della Caccia Selvaggia: un'orda di spiriti malefici, il cui arrivo nel continente potrebbe scatenare una devastante apocalisse e porre fine a tutto ciò per cui Geralt e i suoi compagni si sono battuti. Nell'ambito di un ampio open world in cui avremo modo di visitare tanti scenari differenti, da grandi città commerciali a piccoli villaggi, da lande desolate a intricate foreste, il gioco ci consegnerà una gran quantità di missioni, storie e personaggi con cui interagire al fine di arricchire un comparto narrativo che attinge a piene mani dai racconti di Sapkowski e si pone come uno dei migliori del genere. Geralt alle prese con uno degli scenari di The Witcher 3: Wild Hunt Come abbiamo scritto nella recensione della versione PS5 di The Witcher 3: Wild Hunt, sulla nuova console Sony l'avventura di Geralt ha ricevuto una serie di importanti migliorie, non solo sul fronte tecnico ma anche in termini di gameplay e interfaccia, rendendo i combattimenti più piacevoli e i controlli più immediati.

Wild Hearts Un gioco alla Monster Hunter realizzato dagli autori di Dynasty Warriors? Wild Hearts è questo e altro ancora: un action RPG ambientato in un Giappone feudale alternativo, intriso di magia e invaso dai Kemono, creature mostruose che minacciano l'uomo e l'equilibrio stesso del mondo. Al comando di un abile cacciatore, starà a noi stanare ed eliminare questi potenti avversari. Il combattimento con un mostro in Wild Hearts Per riuscire nell'impresa potremo contare non solo su di un ampio arsenale, ma anche e soprattutto sulla tecnologia dei Karakuri, che consente al nostro personaggio di dar vita istantaneamente a meccanismi di vario genere, dalle trappole alle torrette, che possono supportarci durante i difficili scontri con i mostri, sullo sfondo di uno scenario davvero evocativo: abbiamo parlato di questo e altro nella recensione di Wild Hearts.

Cult of the Lamb Senza dubbio una delle più piacevoli sorprese degli ultimi anni, Cult of the Lamb è un'esperienza che miscela diversi meccanismi, dagli action roguelike agli strategici gestionali, per raccontare l'avventura di un agnello sacrificale che viene salvato dal suo terribile destino solo per diventare l'involucro di un'oscura divinità determinata a dar vita a un proprio culto. Il nostro villaggio in Cult of the Lamb Con questo obiettivo in mente, dovremo costruire un villaggio e arricchirlo nel corso della campagna, conquistare man mano nuovi seguaci e assegnare loro diversi compiti, mentre cerchiamo di tenere sempre viva la loro fede e affrontiamo le insidie di dungeon sempre più intricati per ottenere le risorse necessarie a mantenere la struttura che abbiamo creato. Volete saperne di più? Ecco la recensione di Cult of the Lamb.

Ride 5 L'ultimo episodio della serie corsistica realizzata dal team italiano Milestone, Ride 5 può contare su di una carriera solida e corposa, in cui seguiremo il percorso di un pilota di moto attraverso quattro capitoli suddivisi in numerosi eventi man mano più complessi e impegnativi, che potremo vincere solo mettendo insieme esperienza, abilità e sviluppo tecnologico del nostro mezzo. Una sequenza di gara di Ride 5 Il loop in stile Gran Turismo che viene a crearsi risulta coinvolgente fin dalle prime battute, pur peccando sul piano del bilanciamento della difficoltà, mentre il modello di guida ampiamente regolabile si pone anche stavolta come una soluzione perfetta tanto per i novizi quanto per gli esperti, supportato da numeri davvero convincenti: ulteriori dettagli nella nostra recensione di Ride 5.

Watch Dogs 2 Dopo il capitolo introduttivo ambientato a Chicago, Watch Dogs 2 ci trasporta nella baia di San Francisco per seguire le vicende di Marcus Holloway, un giovane e atletico hacker che decide di unirsi al gruppo ribelle del DedSec nel tentativo di liberare la città dalla morsa della Blume Corporation e del suo software ctOS 2.0, che controlla i cittadini allo scopo di manipolarli. Marcus e i membri del DedSec in Watch Dogs 2 Il gioco è un action a base open world di stampo tradizionale, in cui potremo cimentarci con numerose missioni che includono sequenze stealth, emozionanti combattimenti e l'impiego di alcuni gadget elettronici per l'infiltrazione e l'ottenimento di informazioni necessarie perché Marcus possa fare irruzione in una determinata struttura. Avete letto la recensione di Watch Dogs 2?

Sword Art Online Come accennato in apertura, sono ben cinque i giochi della serie Sword Art Online che trovano posto ad agosto nel catalogo dedicato agli abbonati Extra e Premium di PlayStation Plus, nella fattispecie Sword Art Online: Lost Song (solo in streaming), Sword Art Online: Last Recollection, Sword Art Online: Alicization Lycoris, Sword Art Online: Fatal Bullet e infine Sword Art Online: Hollow Realization. Una delle spettacolari sequenze di Sword Art Online: Last Recollection Si tratta di una generosa porzione della saga prodotta da Bandai Namco, che ripercorre le esperienze realizzate nel corso degli ultimi otto anni: dalle avventure di Kirito in Lost Song all'ambientazione rinnovata di Hollow Realization, dallo spin-off in stile sparatutto Fatal Bullet al mondo virtuale di Alicization Lycoris, per arrivare infine al capitolo conclusivo di cui abbiamo parlato nella recensione di Sword Art Online: Last Recollection.

Naruto to Boruto: Shinobi Striker A metà strada fra le spettacolari sequenze di Ultimate Ninja Storm e l'azione online di alcune produzioni giapponesi, Naruto to Boruto: Shinobi Striker ci consegna un tie-in diverso dal solito per l'opera di Masashi Kishimoto, che abbraccia il passaggio alle avventure di Boruto e l'introduzione di diversi nuovi personaggi collocando il tutto all'interno di un action prevalentemente competitivo. Naruto esegue l'iconico Rasengan in Naruto to Boruto: Shinobi Striker Come spiegato nella recensione di Naruto to Boruto: Shinobi Striker, i contenuti single player del gioco si limitano ad alcune missioni che però non hanno il sapore di un vero e proprio story mode, lasciando appunto alle modalità multiplayer il compito di rappresentare il fulcro dell'esperienza, mettendo in campo frenetici combattimenti a squadre in cui il repertorio dei ninja viene valorizzato e dà vita a scambi altamente spettacolari.