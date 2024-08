Monster Hunter Wilds presenta le Doppie Lame con un trailer, che suggerisce il ritorno di un mostro

Come nei capitoli passati, anche in Wilds le Doppie Lame sono caratterizzate da un'elevata mobilità e attacchi con molteplici fendenti, che storicamente le rendono tra le armi migliori per dei set incentrati sul danno elementale.

Torna il Congalala?

Non manca qualche novità, come una sorta di abilità di schivata con contrattacco che dovrebbe permette di evitare qualsiasi attacco in arrivo, mentre tornano le modalità Demone e Arcidemone, che permettono di potenziare alcune tipologie di attacco e l'attacco a "trivella", ora riproposto come attacco di precisione.

È interessante notare l'armatura utilizzata dal Cacciatore nel video, che potrebbe suggerire il ritorno di una vecchia conoscenza. Infatti, vista lo stile e la presenza di rifiniture con pelo rosa, secondo alcuni fan si tratta del Congalala, una belva zannuta dalle fattezze di un gorilla rosa con il vizio di sparare delle pericolose, uh, "puzzette", che applicano un malus che impedisce al giocatore di curarsi. Forse ne avremo la conferma la prossima settimana, in occasione della Gamescom 2024.

