Dead Rising Deluxe Remaster sarà al lancio su GeForce Now

Pronti quindi a vestire i panni di Frank West in cloud? Il protagonista di Dead Rising Deluxe Remaster è un giornalista freelance che entra nell'unico centro commerciale della città, solo per scoprire che pullula di zombie . Per cavarsela dovrà quindi utilizzare tutto ciò che gli capiterà sotto mano, come pistole, mazze da baseball o altre armi improvvisate. Riuscirà a salvarsi la pelle, magari insieme a quella di qualche sopravvissuto?

Insomma, ormai i titoli giocabili tramite GeForce Now sono più di 2.000 , con altri che continuano a essere aggiunti al catalogo, settimana dopo settimana.

NVIDIA ha annunciato i nuovi giochi aggiunti questa settimana a GeForce Now , il suo servizio di cloud gaming in abbonamento, svelando inoltre che gli abbonati potranno giocare Dead Rising Deluxe Remaster al lancio sul suo hardware di ultima generazione.

I nuovi giochi

Per il resto, vediamo i giochi aggiunti a GeForce Now questa settimana, tra i quali spicca sicuramente Warhammer 40,000: Space Marine 2, che sta riscuotendo un successo enorme, come si può capire dai numeri che sta facendo su Steam:

Warhammer 40,000: Space Marine 2 (Nuovo rilascio su Steam, 9/9)

Test Drive Unlimited Solar Crown (Nuovo rilascio su Steam, 12/9)

Dawn of Defiance (Steam)

Flintlock: The Siege of Dawn (Xbox, disponibile su PC Game Pass)

Fort Solis (Epic Games Store)

King Arthur: Legion IX (Steam)

Squirrel With a Gun (Steam)

Tyranny - Gold Edition (Xbox, disponibile sul Microsoft Store)

XIII (Xbox, disponibile sul Microsoft Store)

Per il resto, vi ricordiamo che GeForce Now è un servizio di cloud gaming in abbonamento, che consente di giocare moltissimi titoli posseduti su vari negozi PC con hardware di qualità elevatissima.

Sono disponibili tre fasce di abbonamento: Free, completamente gratuita, permette di giocare con una configurazione base per sessioni di massimo un'ora, con pubblicità; Priority da 10,99 euro al mese, dà accesso a una rig dalle performance maggiori e che supporta il ray tracing, è possibile giocare fino a 1080p e 60 fps, senza pubblicità, e con sessioni da 6 ore; Ultimate, infine, costa 21,99 euro al mese e consente di giocare con un sistema basato sulla RTX 4080 fino alla risoluzione 4K e 120 fps, senza pubblicità e con un limite per sessione di otto ore.