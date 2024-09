Warhammer 40.000 Space Marine 2 sta vendendo più di Doom, Rage e Quake, per il capo del team

Le informazioni sui giochi di Willits

Come potete vedere nel tweet qui sotto, "Todd Hollenshead (ex CEO di id Software) e io crediamo che Space Marine 2 sia il gioco venduto più velocemente a cui abbiamo lavorato, compresi tutti i giochi di Quake, DOOM, Wolfenstein e RAGE nel corso degli anni", afferma Willits.

Va però ricordato che Willits ha lasciato id Software nel 2019, il che significa forse non sta calcolando i risultati di Doom Eternal del 2020. Sia Willits che Hollenshead hanno trascorso molti anni in id Software, entrando rispettivamente nel 1995 e nel 1996, periodo di massimo splendore di giochi come Doom 2. Negli anni in cui hanno lavorato per id Software, lo studio ha sviluppato il franchise di Quake, vari sequel e reboot di Doom, nonché Rage e il suo sequel.

Sebbene i dati di vendita effettivi dei suoi vari giochi siano difficili da rintracciare, Doom del 2016 è riuscito a vendere almeno 2 milioni di copie nel 2017. Doom Eternal, invece, si stima abbia raggiunto i 3 milioni al momento della pubblicazione.

Per quanto riguarda invece Warhammer 40.000 Space Marine 2, ecco il numero di giocatori ufficiale.