Microsoft ha annunciato il ritorno di una funzione di Xbox dei tempi di 360

Microsoft ha annunciato che dopo tanto tempo tornerà la funzione di invio delle richieste di amicizia su Xbox. La funzionalità è stata utilizzata per l'ultima volta durante la generazione Xbox 360, prima di essere sostituita da un sistema di follower in stile social media quando Xbox One è stata pubblicata nel 2013.

Un nuovo sistema di gestione di amici e follower sarà disponibile questa settimana per i membri di Xbox Insider della categoria Alpha Skip-Ahead delle console e per gli utenti che hanno aderito al PC Gaming Prewiew su computer e dispositivi portatili. Questi ultimi potranno verificare che l'esperienza funzioni come previsto prima che venga distribuita a tutti i giocatori.