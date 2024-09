Valve annuncia che ora sono disponibili le Famiglie Steam: ecco cosa fanno

Questa nuova funzione va a sostituire le precedenti Family Sharing e Steam Family View in una singola entità. La nuova funzionalità può essere usata per "definire quali giochi la tua famiglia può accedere e quando può usarli".

Le funzioni di condivisione dei giochi sono disponibili da tempo su Steam ma vi è sempre un modo per migliorare e Valve ha appena introdotto una funzione che punta proprio in questa direzione. Valve ha annunciato che le Famiglie Steam sono ora disponibili.

I dettagli sulle Famiglie Steam

Una Famiglia Steam consentirà a un massimo di cinque utenti di giocare a giochi condivisibili dalle rispettive librerie. I giocatori potranno accedere ai giochi presenti nella libreria di un altro membro anche se sono online, ma in ogni caso più persone potranno giocare contemporaneamente a un singolo gioco solo se la libreria della famiglia ha più copie del gioco.

Gli sviluppatori possono scegliere di non abilitare le funzioni della Famiglia Steam nei loro giochi, quindi non aspettatevi che sia disponibile per ogni singolo gioco sulla piattaforma. Nel frattempo, come ci si aspetterebbe, la funzione sarà accompagnata da una serie di opzioni di controllo parentale, che consentiranno l'accesso ai giochi, limiteranno l'accesso al negozio, imposteranno limiti di tempo di gioco e altro ancora.

Si tratta ovviamente di funzioni che per alcuni giocatori saranno completamente inutili, ma è sempre positivo avere più opzioni per poter adattare una piattaforma da gioco alle proprie necessità.