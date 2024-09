Resident Evil 9 punta a ottenere voti sopra il 90: è un obiettivo preciso di Capcom, per un leaker

Il noto leaker Dusk Golem, che in passato ha dimostrato di essere decisamente affidabile per quanto riguarda la diffusione di informazioni sui progetti di Capcom, ha riferito che la compagnia ha un obiettivo preciso per Resident Evil 9, tra gli altri: renderlo un successo anche per la critica, raggiungendo voti sopra il 90.

Il traguardo dovrebbe peraltro essere alla portata, considerando che la serie ha già collezionato risultati simili, ma per quanto riguarda i capitoli recenti soltanto i remake hanno messo d'accordo tutti, raggiungendo dei Metascore (i voti medi ponderati secondo l'aggregatore Metacritic) superiori al 90.

Attraverso Resident Evil 9, Capcom vorrebbe raggiungere tali risultati anche con uno dei nuovi capitoli originali della serie principale, cosa che può risultare più complessa visto che non parte da una base storica come i classici.