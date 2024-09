Dragon Quest 3 HD-2D Remake si mostra in un lungo trailer del gameplay con varie scene di gioco

Il publisher Square Enix e Artdink Corporation hanno pubblicato un nuovo e lungo trailer del gameplay per Dragon Quest 3 HD-2D Remake in occasione del Tokyo Game Show 2024, mostrando diverse scene di gioco e facendoci entrare in maggiore contatto con il nuovo rifacimento dello storico titolo.

Il gioco in questione è il remake del terzo capitolo della serie, interamente ricostruito attraverso la tecnica grafica definita "HD-2D", che simula il bitmap originale ma in un contesto 3D, creando un effetto molto piacevole come abbiamo visto anche in Octopath Traveler.

A 36 anni di distanza dall'uscita originale nel 1988, Dragon Quest 3 HD-2D Remake ripropone dunque la storia del gioco in questione ma completamente rifatto dal punto di vista tecnico, pur mantenendo un forte contatto con la versione originale, come vediamo anche in questo video.