Final Fantasy 7: il cosplay di Tifa da Miruqi è una perfetta incarnazione

Il soggetto in questione è uno dei preferiti dalle cosplayer di tutto il mondo e ne abbiamo visto molte interpretazioni convincenti, ma questa Tifa stupisce, in ogni caso, per la notevole fedeltà con cui viene impersonata dalla modella, che riesce a dare vita a uno dei cosplay più vicini al personaggio originale che si siano visti di recente.

Torniamo ancora una volta nelle atmosfere del sempre attuale Final Fantasy 7 , decisamente sul fronte Remake/Rebirth, per dare un'occhiata a questo cosplay di Tifa da parte dell'ottima Miruqi , che anche in questo caso se ne viene fuori con un'incarnazione perfetta del personaggio.

La Tifa di Miruqi

Il costume appare estremamente curato in ogni particolare, prendendo in considerazione ogni minimo elemento decorativo e anche gli elementi più complessi come i guanti corazzati e la gonna in pelle dal disegno peculiare, oltre alle bretelle e tutte le caratteristiche del particolare design di Tifa.

Miruqi ci chiede, nel suo messaggio a corredo delle foto, se sia preferibile l'acconciatura con capelli tirati su o lasciati cadere, ma sinceramente la scelta è difficile: in ogni caso, l'interpretazione di Tifa è davvero perfetta.



