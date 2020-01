Google I/O, annunciate le date dell'evento con probabile presentazione di Pixel 4a

Ci sono infine le date ufficiali di Google I/O, la conferenza annuale della compagnia di Mountain View, che si terrà dal 12 al 14 maggio 2020 e che quest'anno potrebbe ospitare la presentazione di Pixel 4a.



A riferire la novità è lo stesso Sundar Pichai, CEO di Google, che ha scritto su Twitter il messaggio di annuncio del nuovo Google I/O con tanto di animazione ufficiale, visibile qui sotto. L'evento si terrà all'interno del quartier generale di Google a Mountain View, in California e dall'animazione è forse possibile trarre qualche indizio sui contenuti della conferenza anche se si tratta di un puzzle di non facile soluzione.



Solitamente, il Google I/O è più basato sul software e le soluzioni per gli sviluppatori, ma viene dedicato ampio spazio anche all'hardware, che quest'anno dovrebbe vedere protagonista Pixel 4a, con la possibile novità di due modelli previsti per la nuova linea media fascia di Google, uno con Snapdragon 730 e uno con Snapdragon 765.



Per quanto riguarda il software, è possibile che si parli di Android 11, considerando che una beta dovrebbe essere annunciata più nel dettaglio nel corso dell'evento.





Cosmos aligned. We'll be back at Shoreline Amphitheatre in Mountain View for this year's #GoogleIO on May 12-14! pic.twitter.com/3bZqriaoi1 — Sundar Pichai (@sundarpichai) January 24, 2020