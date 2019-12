Google Pixel 4a, prime immagini mostrano display con foro e fotocamera posteriore

Alcune immagini e render di Google Pixel 4a cominciano a mostrare qualcosa di quelle che dovrebbero essere forma e caratteristiche del nuovo smartphone, in attesa di conferme e annunci da parte di Google stessa.



I render in questione arrivano dal solito OnLeaks, spesso citato come fonte di immagini e informazioni in anteprima e riguardanti vari smartphone e solitamente piuttosto affidabile. I render in questione consentono di vedere alcune caratteristiche piuttosto inedite per i Pixel in arrivo con Google Pixel 4a.



La nuova serie "a" dei Pixel è prevista arrivare entro la prima metà del 2020 ma non ha ancora una data di uscita precisa né un annuncio vero e proprio da parte di Google. In base a quanto emerso dalle immagini sembra che Google Pixel 4a sia basato su un display ampio e privo di notch, caratterizzato dall'ormai tipico "foro" nella parte anteriore per ospitare la fotocamera che abbiamo visto utilizzare anche a Samsung.



Il display dovrebbe essere da 5,7 o 5,8 pollici con cornici presenti ma piuttosto sottili, a quanto pare, comunque meno visibili di quelle presenti in Pixel 3a e 3a XL. Per quanto riguarda il retro, è visibile un modulo fotocamera dalla forma simile a quello visto in Google Pixel 4 ma contenente una sola lente con flash LED, tuttavia sono previsti anche altri sensori collocati in tale zona. Visibile anche il lettore di impronte digitali sempre sul retro e la presenza di un jack da 3,5mm nella parte superiore e la porta USB C nella parte inferiore della scocca.