Coronavirus, la piantina della GDC 2020 mostra gli effetti dell'emergenza sull'evento

La piantina della GDC 2020 mostra in maniera plastica gli effetti dell'allarme creato dalla diffusione del coronavirus sull'evento, incredibilmente ridotto per dimensioni rispetto alle attese.



Nel tweet sottostante è allegata una delle tante piantine modificate dello showfloor della GDC 2020 che, seppur in modo scherzoso, mostra in rosso gli spazi occupati dalle aziende che si sono ritirate: Microsoft, Sony, Epic Games, Unity, Electronic Arts, Facebook e molte altre ancora. Sostanzialmente al momento la GDC 2020 è dimezzata rispetto alle attese, e non è escluso che altre società annuncino presto il loro abbandono.



C'è addirittura chi vuole l'intero evento in procinto di essere cancellato a causa dell'allarme sanitario diramato per la città di San Francisco, ma per ora sono soltanto voci, quindi vanno prese come tali. Per ora la GDC 2020 rimane confermata da 16 al 20 marzo in quel di San Francisco.

found some cool updates to the gdc map that reflects the recent changes https://t.co/48FwGi9jIf pic.twitter.com/vtALoWfEjH — Emily Rose (@caravanmalice) February 27, 2020