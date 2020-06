Titanfall 2, l'ottimo debutto su Steam rilancerà la serie di Respawn Entertainment?

Titanfall 2 è stato protagonista di un ottimo debutto su Steam, con recensioni estremamente positive e circa 7000 utenti online: si tratta di una base di partenza per il possibile rilancio della serie targata Respawn Entertainment?

Ricordiamo tutti come sono andate le cose ai tempi dell'uscita, quando Titanfall 2 e Battlefield 1 si sono cannibalizzati a vicenda per via di scelte strategiche davvero discutibili da parte di Electronic Arts.

Per fortuna quell'esperienza non ha segnato la fine del team di sviluppo di Jason West e Vince Zampella, che anzi ha avuto la capacità di riprendersi alla grande con Apex Legends prima e Star Wars Jedi: Fallen Order dopo.

L'ottima accoglienza riservata a Titanfall 2 sulla piattaforma Valve fa ovviamente riflettere sulle limitazioni sopportate finora per via dell'esclusività su Origin, ma il discorso si estende in realtà anche agli altri titoli EA che hanno compiuto il medesimo passo.

La speranza, naturalmente, è che da questa situazione possa partire qualcosa nell'ottica di un eventuale Titanfall 3, anche se in questo momento Respawn Entertainment non lavora a un nuovo episodio.