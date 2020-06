PS5, sito ufficiale aggiornato: tutte le informazioni su console e accessori

Il sito ufficiale di PS5 è stato aggiornato da Sony, e ora riporta tutte le informazioni sulla console, i giochi in uscita e gli accessori che erano stati mostrati durante il reveal.

La sezione del sito dedicata a PlayStation 5 illustra le caratteristiche tecniche della piattaforma, menzionando in primo luogo la velocità di trasferimento e le performance dell'SSD, ma anche il ray tracing, l'HDR e il supporto ai 120 fps e alla risoluzione 8K.

La pagina del software riprende la lista completa di tutti i giochi presentati e ne aggiunge anche altri, dando vita a un elenco discretamente corposo che include sia esclusive che produzioni multipiattaforma.

Infine c'è una sezione dedicata agli accessori, con in testa il controller DualSense e la relativa Charging Station, l'headset wireless Pulse 3D (disegnato per sfruttare l'audio tridimensionale di PS5), il telecomando Media Remote e l'HD Camera, in grado di catturare video a 1080p e eventualmente "incollarli" nei nostri filmati di gameplay.