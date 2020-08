Ghost of Tsushima: Legends, niente microtransazioni per la modalità multiplayer

Ghost of Tsushima: Legends, l'appena annunciata modalità multiplayer gratuita per il titolo di Sucker Punch, non includerà microtransazioni di alcun genere: il team di sviluppo è stato molto chiaro in tal senso.

"Non ci sono microtransazioni in Ghost of Tsushima: Legends, e non abbiamo assolutamente in programma di inserirle", ha dichiarato Sucker Punch. "Tutti i contenuti potranno essere sbloccati semplicemente giocando."

Al di là di un abbonamento a PlayStation Plus, necessario per accedere al gioco online su PS4, non saranno dunque richiesti ulteriori esborsi per la nuova modalità.

In uscita questo autunno tramite un aggiornamento gratuito per tutti i possessori di Ghost of Tsushima, Legends introdurrà una cooperativa disponibile per quattro giocatori.

Saranno presenti missioni narrative da portare a termine insieme, ma anche una modalità orda e una serie di raid che verranno aggiunti dopo il lancio.