Astro Bot si mostra in una demo al ChinaJoy, visibile in un video registrato all'evento

Come era stato annunciato già in precedenza, Astro Bot è stato mostrato al ChinaJoy, l'evento videoludico cinese attualmente in corso, e la demo di presentazione può essere vista in un video registrato off-screen sul luogo in questione.

Non si tratta di un filmato ufficiale e la qualità non è proprio il massimo, trattandosi di un video registrato di fronte a uno schermo, ma consente comunque di vedere qualcosa di concreto su Astro Bot, che si presenta come uno dei titoli di maggior rilievo da parte di Sony per quest'anno.

In particolare, il video diffuso su Bilibili consente di dare un'occhiata a un paio di livelli del platform 3D di Asobo, il team nipponico di PlayStation Studios, con tanto di scontro con un boss.